2020/09/29 | 23:17 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة كربلاء، اليوم الثلاثاء، عن القبض على سراق لدار أحد المواطنين بسبب البوبجي.

وقالت القيادة في بيان تلقت “تقدم”، نسخة منه انه “بعد أن استخبر قسم مكافحة الإجرام بوجود حادث سرقة مبلغ سبعمائة وخمسون الف دينار عراقي مع مخشلات ذهبية وخواتم عدد اثنان من دار مواطن بقضاء الحر، وجه قائد الشرطة على الفور بالكشف عن السراق وتسليمهم للعدالة”.

واضافت القيادة، “بعد جهود متميزة من قبل قسم مكافحة اجرام كربلاء وبمتابعة ميدانية من العقيد هشام سامي الغانمي مدير القسم وفريق العمل تم التوصل الى المتهمين”.

واشارت الى انه “تم تدوين اقوالهما واعترفا صراحةً قيامهما بسرقة الدار التي كانت فارغة وكانا قد اتفقا فيما بينهما على السرقة لغرض شراء (شدات لعبة البوبجي) لزيادة رصيدهم في هذه اللعبة”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شرطة كربلاء: القبض على سارقي دار بسبب “شدات بوبجي”) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شرطة كربلاء: القبض على سارقي دار بسبب “شدات بوبجي”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).