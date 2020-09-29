مجلس الوزراء الكويتي ينادي بـولي العهد نواف الأحمد أميرا للبلاد

2020/09/29 | 23:21 - المصدر: NRT عربية

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلن مجلس الوزراء الكویتي، اليوم الثلاثاء، نواف الأحمد الجابر الصباح أمیرا لدولة الكویت عملا بأحكام الدستور والمادة الرابعة من القانون رقم 4 لسنة 1964 في شأن أحكام توارث الإمارة.

جاء ذلك في بیان أصدره مجلس الوزراء الكويتي ونشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اجتماعه الاستثنائي مساء، اليوم (29 ايلول 2020)في قصر السیف برئاسة صباح خالد الحمد الصباح رئیس مجلس الوزراء وتلاه نائب رئیس مجلس الوزراء ووزیر الداخلیة ووزیر الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.

وقال الصالح في البیان: إن "مجلس الوزراء ینادي بولي العھد حضرة صاحب السمو الشیخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمیرا لدولة الكویت مبتھلین إلى المولى جلت قدرته أن یكلأ سموه بكریم عنایته ورعایته ویمده بموفور الصحة والعافیة وأن یعینه ویسدد على دروب الخیر خطاه ویلھمه النجاح والتوفیق بما عرف عن سموه حفظه الله ورعاه من حكمة وعفة وإخلاص وتفان لكل ما فیه رفعة الكویت ومصلحتھا وأمنھا وازدھارھا لیكون لنا جمیعا خیر خلف لخیر سلف إنه سبحانه سمیع مجیب".

وكان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح قد قرر في 18 تموز الماضي أن يتولى ولي العهد الشيخ نواف بعض الاختصاصات الدستورية لأمير البلاد بشكل مؤقت، بعد دخول الأمير المستشفى لإجراء فحوص طبية.

ا.ح

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