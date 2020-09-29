الأعرجي: الحكومة تتطلع لخلق جو من الأمن والسلم

2020/09/29 | 23:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي أن الحكومة تتطلع إلى خلق جوّد من الأمن والسلم يخدم المنطقة وشعوبها.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الثلاثا، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه نائب رئيس أركان الجيش الإيراني، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ما يخدم البلدين والشعبين الجارين.

وأكد الأعرجي بحسب البيان أن العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف، وأن قوته ستعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار، مبينا أن الحكومة برئاسة الكاظمي تتطلع جاهدة الى خلق جو من الأمن والسلم يخدم المنطقة وشعوبها.

وأشار البيان الى أن اللقاء شهد مناقشة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين أبرزها الملف الأمني.

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