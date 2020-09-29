2020/09/29 | 23:23 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذرت هيئة التقاعد الوطنية، الثلاثاء، من صفحات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي تنتحل شخصية مدير عام الهيئة.



وذكرت هيئة التقاعد الوطنية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (29 ايلول 2020)، جاء فيه "نُنوه للمتقاعدين الكرام إن رئيس الهيئة لا يملك اي صفحة في مواقع التواصل الاجتماعي وإن كل الاخبار التي تُنشر على هذهِ الصفحات هي كاذبة وغير صحيحة وهدفها ارباك عمل الهيئة".

واكدت الهيئة للجميع إن "هذه المنشورات مزورة، راجين من الجميع عدم تصديق ومتابعة هذهِ الاخبار في الصفحات الوهمية والمغرضة ومتابعة الاخبار فقط من خلال صفحة هيأة التقاعد الوطنية الرسمية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنبيه من التقاعد: رئيس الهيئة لا يمتلك منصة على مواقع التواصل) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنبيه من التقاعد: رئيس الهيئة لا يمتلك منصة على مواقع التواصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).