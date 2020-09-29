2020/09/29 | 23:25 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | سفراء دول غربية: نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد العبوات الناسفة على مركبات دبلوماسية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | سفراء دول غربية: نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد العبوات الناسفة على مركبات دبلوماسية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | سفراء دول غربية: نشعر بقلق بالغ إزاء ارتفاع عدد العبوات الناسفة على مركبات دبلوماسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).