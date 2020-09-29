ليفربول يعلن اصابة نجمه الجديد بفيروس كورونا

2020/09/29 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ اعلن نادي ليفربول بطل الدوري الانكليزي الممتاز، اصابة نجمه المنضم حديثا إلى صفوفه تياغو الكانتارا بفيروس كورونا المستجد.وشارك الكانتارا، المنتقل مؤخرا من بايرن ميونيخ الالماني إلى ليفربول، مع فريقه الجديد في مباراة واحدة امام تشلسي بالدوري المحلي، قدم خلالها اداء مميزا.لكن الاسباني صاحب الـ29 عاما غاب عن صفوف فريقه امام ارسنال، امس الاثنين، في المباراة التي حقق بها ليفربول الفوز بنتيجة 3-1، فيما اكد يورغن كلوب المدير الفني للفريق انه سيغيب عن لقاءين آخرين، بسبب "اصابة" دون تحديد طبيعتها.وظهرت على نجم منتخب اسبانيا اعراض اولية لـ"كوفيد 19"، الا انه في حالة جيدة وفق بيان لالنادي.واوضح ليفربول: "ان تحليل تياغو اعطى نتيجة ايجابية لكوفيد 19 ، وهو الآن في فترة عزل ذاتي وفق التعليمات المتبعة..



النادي كان وسوف يستمر في متابعة الامر"./ انتهى9

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