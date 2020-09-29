2020/09/29 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/نينا/ اكدت عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية آلا طالباني:" ان العراق هو الخاسر الاول اذا اغلقت السفارات ابوابها ".وقالت طالباني في تصريح متلفز :" ان لقاءات السفير الامريكي مع المسؤولين، اعطت مهلة للتحرك ، او ان تقوم الادارة الاميركية بالتحرك".واضافت ان رسالة واشنطن للمسؤولين العراقيين مضمونها " دعونا نتصرف اذا عجزتم"./انتهى10

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (آلا طالباني: رسالة واشنطن مضمونها " دعونا نتصرف اذا عجزتم ") نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (آلا طالباني: رسالة واشنطن مضمونها " دعونا نتصرف اذا عجزتم ") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).