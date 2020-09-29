داعش يهاجم قرية غربي كركوك

2020/09/29 | 23:28 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/ هاجم عناصر من داعش احدى القرى غربي كركوك .وقال مصدر امني :" ان عناصر من عصابات داعش الارهابية ، هاجموا قرية / الماجد / التابعة لناحية الرياض بواسطة قذائف الهاون والاسلحة الخفيفة والمتوسطة ".واضاف :" ان قوات الشرطة الاتحادية تصدت للهجوم ، ولاذ الارهابيون بالفرار الى جهة مجهولة ".واشار الى :" ان الهجوم لم يسفر عن وقوع اصابات بشرية "./ انتهى

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