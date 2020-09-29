التلفزيون الكويتي: جثمان الأمير الشيخ صباح يصل إلى البلاد من أمريكا يوم الأربعاء

2020/09/29 | 23:47 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة (رويترز) - ذكر التلفزيون الرسمي يوم الثلاثاء نقلا عن الديوان الأميري أن جثمان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح سيصل إلى الكويت يوم الأربعاء قادما من الولايات المتحدة.وتوفي الشيخ صباح في الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، حيث كان يتلقى العلاج في مستشفى منذ يوليو تموز بعد خضوعه لجراحة في الكويت في ذلك الشهر.تغطية صحفية نيرة عبد الله- إعداد علي خفاجي للنشرة العربية - تحرير سامح الخطيب

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