الصحة تبين موعد اعلان قرار بدء العام الدراسي الجديد

2020/09/29 | 23:52 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد وزير الصحة حسن التميمي، الثلاثاء، ان الاعلان عن القرار الخاص ببدء العام الدراسي الجديد سيكون بعد زيارة الاربعين.

وذكر التميمي في حديث متلفز تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم (29 ايلول 2020)، ان "الوزارة تدرس مقترحات بشأن العام للعام الدراسي والإعلان عن قرار دوام العام الدراسي سيكون بعد زيارة الاربعين".

واضاف، ان "معدل إصابات كورونا في العراق ثابتة لأسابيع ونسبة الشفاء يبلغ نحو 81%".

واوضح التميمي، انه "كنا نأمل حظر التجوال الصحي وليس الأمني ولم نجد تعاونا من المواطن، ونتوقع أعراض متشابهة بين الانفلونزا وكورونا في الخريف والشتاء".

ا.ح

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