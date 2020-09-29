2020/09/29 | 23:54 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ذكرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أنها سجلت 33891 إصابة جديدة بفيروس كورونا و270 وفاة.



وأوضحت البيانات، وفقا لـ "رويترز"، وتابعها "ناس"، (29 أيلول 2020)، أن "العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة بلغ سبعة ملايين و129313 حالة في حين وصل عدد الوفيات إلى 204598".

ويشمل الإحصاء "حالات الإصابة والوفيات بمرض كوفيد-19 حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الاثنين مقارنة بتقرير اليوم السابق".

ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المراكز الأميركية: إصابات كورونا تتجاوز 7.1 مليون ووفياتها تتخطى 204 آلاف) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المراكز الأميركية: إصابات كورونا تتجاوز 7.1 مليون ووفياتها تتخطى 204 آلاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).