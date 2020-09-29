الغانمي : القوات الامنية لديها خبرة في التعامل مع الزيارات المليونية

2020/09/29 | 23:58 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / علي النصر الله / … شدد رئيس اللجنة الأمنية العليا لإدارة الملف الأمني والخدمي للزيارة الأربعينية وزير الداخلية “عثمان الغانمي ، مساء الثلاثاء ، على إن ” القوات الأمنية لديها خبرة في التعامل مع الزيارات المليونية، وهناك انسجام بين القطعات المتواجدة في محافظة كربلاء وقد وزعت بالشكل الصحيح .وقال الغانمي عند زيارته […]

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