2020/09/29 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ القت القوات الامنية القبض على عنصرين ، في ما يسمى ديوان الجند والمعسكرات العامة ، في داعش شمال الموصل.



وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه :" ان مفارز مديرية شرطة تلكيف تمكنت بعد ورود معلومات استخبارية دقيقة وتعاون المواطنين، من القاء القبض على اثنين من عناصر داعش الارهابي ،كانا يعملان بصفة مقاتلين في ما يسمى ( ديوان الجند والمعسكرات العامة ) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل"./انتهى9

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