2020/09/30 | 00:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – اكد عضو مجلس النواب السابق حامد المطلك ،الثلاثاء، ان القوات الامريكية ليست قوات احتلال ووجودها بالاتفاق مع الحكومة ، مؤكدا ان الكثير من القوى السياسية الحالية هي من جاءت بالامريكان.وقال المطلك لـبرنامج ابعاد اخرى ، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “القوات الامريكية ليست قوات احتلال ووجودها بالاتفاق مع الحكومة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص المطلك : القوات الامريكية ليست قوات احتلال ووجودها بالاتفاق مع الحكومة المركز الخبري الوطني.

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