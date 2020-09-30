الاعرجي يستقبل مسؤولا ايرانيا رفيعا.. العراق يتطلع لهذا الشيء

2020/09/30 | 00:23 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، الثلاثاء، تطلع الحكومة إلى خلق جو من الأمن والسلم يخدم المنطقة وشعوبها.

وذكر بيان لمكتب الأعرجي تلقى ديجيتال ميديا ان ار تي نسخة منه، اليوم (29 ايلول 2020)، أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه نائب رئيس أركان الجيش الإيراني، وجرى خلال اللقاء بحث الأوضاع الراهنة والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون المشترك بين العراق والجمهورية الإسلامية الإيرانية، في ما يخدم البلدين والشعبين الجارين".

واضاف، ان "العراق القوي المستقر المتماسك هو خير للمنطقة وجيرانه من العراق الضعيف، وأن قوته ستعود على المنطقة بالمزيد من الأمن والاستقرار"

واوضح، أن "الحكومة برئاسة الكاظمي تتطلع جاهدة الى خلق جو من الأمن والسلم يخدم المنطقة وشعوبها".

وأشار البيان الى أن اللقاء شهد مناقشة العديد من الملفات المشتركة بين البلدين أبرزها الملف الأمني.

ا.ح

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