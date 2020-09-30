الحكومة تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء العراق ليوم واحد

2020/09/30 | 00:25 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد – واع

قررت الحكومة، اعلان الحداد الرسمي في عموم العراق ليوم واحد لوفاة امير دولة الكويت الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان العراق حكومة وشعباً يشارك الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.

واضاف، انه بهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من أيلول الجاري، وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

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