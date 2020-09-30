العراق يعلن الحداد الرسمي العام ولمدة يوم واحد

2020/09/30 | 00:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إعلان الحداد العام ولمدة يوم واحد، تضامناً مع الكويت الذي توفي أميرها صباح الأحمد الجابر الصباح في وقت سابق من مساء اليوم.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان تلقى "ناس"، نسخة منه (29 أيلول 2020)، أنه "يشارك العراق حكومة وشعباً الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح".

وأضاف البيان أنه "بهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من أيلول الجاري، وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

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