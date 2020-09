2020/09/30 | 00:27 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس شورى الدولة على النظام الاساسي للجنة الاولمبية الوطنية العراقية المصادق عليه من قبل الجمعية العمومية واللجنة الاولمبيةالدولية ومن المقرر نشره في جريدة الوقائع العراقية المختصة بنشر القرارات و القوانين المحلية ليأخذ النظام الاساسي صفته القانونية للعملبه بعد انتخابات المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية مطلع العام المقبل لتنتهي مرحلة الاجتهادات الشخصية و أسطوانة الكيان المنحل

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مجلس شورى الدولة يوافق على النظام الاساسي للجنة الاولمبية ويأخذ طريقه للنشر في جريدة الوقائع العراقية first appeared on وكالة الرياضة الآن Sport Now.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس شورى الدولة يوافق على النظام الاساسي للجنة الاولمبية ويأخذ طريقه للنشر في جريدة الوقائع العراقية) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس شورى الدولة يوافق على النظام الاساسي للجنة الاولمبية ويأخذ طريقه للنشر في جريدة الوقائع العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).