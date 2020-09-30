2020/09/30 | 00:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني – قال الكاتب واعلامي مازن الزيدي ،الثلاثاء، ان الاغلبية السكانية والمجتمعية اتخذت قرارا بخروج الامريكان ، مؤكدا ان الامريكان و”جماعتهم” يسعون الى خلط الاوراق في العراق .وقال الزيدي لـبرنامج “ابعاد اخرى” ، تابعته وكالة “المركز الخبري الوطني”، ان “الاغلبية السكانية والمجتمعية اتخذت قرارا بخروج الامريكان ، مؤكدا ان الامريكان و”جماعتهم” يسعون […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الزيدي : الاغلبية السكانية والمجتمعية اتخذت قرارا بخروج الامريكان المركز الخبري الوطني.

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