العراق يعلن الحداد ليوم واحد تضامناً مع الكويت

2020/09/30 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الحكومة العراقية، الثلاثاء، إعلان الحداد العام ولمدة يوم واحد، تضامناً مع الكويت الذي توفي أميرها صباح الأحمد الجابر الصباح في وقت سابق من مساء اليوم.



وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة العراقية، في بيان، أنه "يشارك العراق حكومة وشعباً الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح".



وأضاف البيان أنه "بهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من أيلول الجاري، وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت الثلاثاء، وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، ونادى مجلس الوزراء الكويتي بولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أميرا للبلاد، معلنا الحداد الرسمي لمدة 40 يوما، مع إغلاق الدوائر الرسمية لمدة 3 أيام.

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