العراق يعلن الحداد الرسمي ليوم واحد لوفاة امير الكويت/موسع

2020/09/30 | 00:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلن المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، الحداد في جميع انحاء العراق ليوم واحد لوفاة امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح .وقال المكتب الاعلامي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ نسخة منه ان "العراق حكومة وشعباً يشارك الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة احزانهم برحيل سمو الامير صباح الاحمد الجابر الصباح".واضاف :"بهذه المناسبة الاليمة، تقرر اعلان الحداد الرسمي العام في عموم انحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من ايلول الجاري".واكد ان "ذلك جاء وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الامن والاستقرار في المنطقة"./انتهى10

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