جثمان امير الكويت يصل الى البلاد اليوم الاربعاء

2020/09/30 | 00:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اعلنت مصادر اعلامية كويتية :" ان جثمان الامير الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح، سيصل الى الكويت اليوم الاربعاء قادما من الولايات المتحدة ".وقالت وكالة الانباء الكويتية (كونا): "يصل الى ارض الوطن يوم الاربعاء الجثمان الطاهر لفقيد الوطن المغفور له باذن الله تعالى صاحب السمو امير البلاد الراحل الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وجعل الجنة مثواه، قادما من الولايات المتحدة الامريكية الصديقة".واكد وزير شؤون الديوان الاميري، ان حضور مراسم دفن الامير الراحل سيقتصر على الاقرباء فقط، مبينا ان "الديوان الاميري يقدر مشاعر المواطنين الكرام والمقيمين الفياضة، في التعبير عن خالص تعازيهم بوفاة سموه"./انتهى9

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