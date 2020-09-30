اعلان الحداد الرسمي في العراق الاربعاء لوفاة امير الكويت

2020/09/30 | 00:30 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تقرر اعلان الحداد الرسمي العام في العراق يوم الاربعاء الثلاثين من ايلول الجاري ، وفاء لذكرى الراحل امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح ./ انتهى10

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