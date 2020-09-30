حزب الله العراق: عمليّة الرضوانيّة الإجراميّة تحمل بصمات الاستخبارات الأميركية

2020/09/30 | 00:30 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتائب حزب الله العراق تطالب في بيان لها، تشكيل لجنة مشتركة بين الحشد الشعبي ووزارة الداخليّة للتحقيق في استهداف الرضوانيّة الذي أدى إلى استشهاد 3 أطف...

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