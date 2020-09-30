لوفاة امير الكويت .. العراق يعلن الحداد الرسمي غدا الاربعاء

2020/09/30 | 00:39 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلنت رئاسة مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء ، عن الحداد الرسمي في كافة المؤسسات العراقية غدا الاربعاء برحيل امير الكويت الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح”.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، ” يشارك العراق حكومة وشعباً الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.



وبهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من أيلول الجاري.

وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

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