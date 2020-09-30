قائد آرسنال يكشف سر رفضه الانضمام لبرشلونة

2020/09/30 | 00:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

تحدث بيير أوباميانج قائد أرسنال عن العرض الذي تلقاه من فريق برشلونة لضمه ولكنه فضل الاستمرار مع أرسنال وتجديد عقده.

وقال الجابوني: “كانت هناك عدة عروض، منها برشلونة، وكانت هناك أندية أخرى”.

وأضاف “أولويتي كانت البقاء مع أرسنال لسببين، الأول هو المدرب، ميكيل أرتيتا، لأننا تحدثنا بشكل كبير خلال فترة الإغلاق، كنا في المنزل ونتحدث عدة مرات وأقنعني، خاصة بالمشروع”.

وأردف: “السبب الثاني هو الحب الكبير الذي أستقبله من الجماهير ومن في النادي، منذ أن تواجدت هنا تمت معاملتي كما لو كنت واحدا منهم، وسأستمر هنا، الأمر بهذه البساطة”.

وعن إمكانية تعاقد أرسنال مع حسام عوار نجم أوليمبيك ليون، قال: “بالطبع أؤيد التوقيع معه، لن أخفي ذلك..



سيضيف لنا الجودة، دعونا نرى ما سيحدث”.

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