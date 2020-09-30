2020/09/30 | 01:03 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ البصرة

اعلن قائد شرطة البصرة اللواء عباس ناجي عن القاء القبض على عصابة مختصة بالنصب والاحتيال في قضاء الزبير غرب البصرة والتي تتكون من ٤ اشخاص بينهم امرأتين حيث يقومون بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال سحب السلف المالية المزورة من خلال بطاقة كي كارد من مكاتب الصيرفة حيث اجري القبض عليهم من قبل مفارز شرطة قضاء الزبير وتم احالتهم للجهات القضائية المختصة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عصابة مختصة بالنصب والاحتيال في قضاء الزبير غرب البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عصابة مختصة بالنصب والاحتيال في قضاء الزبير غرب البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).