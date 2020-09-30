الحاجة للخديعة والحنين للحماقات - آزاد أحمد علي

2020/09/30 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#آزاد_أحمد_علي بعض الأحداث والظواهر المعاصرة، والتي من المفترض أن لا تنبثق عن الاجتماع المتقدم في العالم الرأسمالي، فالمجتمعات التي أشبعت تعليما على الأقل، ينبغي أن تمتلك مناعة اتجاه أنواع من التخريف تسبب خداع لجمهور كبير.



فمن المستغرب والمثير للدهشة والمحفز على التفكير في الوقت نفسه أن نسمع بأنه تم إلقاء القبض على شخص يتزعم مجموعة وهو متقمص حالة النبوة! فقد تناقلت وكالات الأنباء خبر العملية العسكرية التي قامت ......





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