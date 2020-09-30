قيم الأخلاق وصنع السلام والحرية - عباس علي العلي

2020/09/30 | 01:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#عباس_علي_العلي منظومة الأخلاق وصنع السلام والحريةالسعي نحو منظومة أخلاقية تتناسب مع واقع متبدل ومتسارع في حركته نحو أفاق يصعب السيطرة عليها أو توقع اتجاهاتها في ظل غياب حقيقي لإدراك بمدى خطورة هذا الغياب وما يترب عليه من تمزق في الوجدان المجتمعي الشعبي على أقل تقدير ,فيفرز الواقع مظاهر يمكننا أن نسميها أمراض أخلاقية تطيح بالسلم الأجتماعي وتحرص بعض القوى المحركة داخل المجتمع على تنميتها حرصا على مصالح جزئ ......





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