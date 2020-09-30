شؤون الداخلية والأمن في كركوك تلقي القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 ارهاب

2020/09/30 | 01:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ عمر البدري

اعلنت شؤون الداخلية والأمن في محافظة كركوك عن القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4 من قانون الارهاب “.

وقالت شؤون الداخلية والامن وتلقت “خبر برس” نسخة منه ، “بحسب توجيهات مدير عام شؤون الداخلية والأمن اللواء الحقوقي ( حسن عبد فزيع الغنامي ) وبأشراف مباشر من قبل مدير شؤون وأمن كركوك العميد الحقوقي ( سنان جميل البياتي ) حيثُ توفرت معلومات من المصادر السرية حول تواجد الارهابي ( أ.ف.ص) وهو من الخلايا الارهابية النائمة ضمن عصابات داعش الإرهابيةوالمطلوب وفق المادة ٤ من قانون الأرهاب في قضاء الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك وبعد استحصال الموفقات الاصولية تم تشكيل فريق عمل لعددٍ من الضباط والمنتسبين و نصب كمين محكم له حيثُ تم القبض علىيه وتسليمه اصوليا الى جهة الطلب لأكمال الاجراءات القانونية اللازمة بحقه .

وتبقى مديرية شؤون وأمن كركوك وعلى رأسها العميد الحقوقي ( سنان جميل البياتي ) لها الدور البارز للحفاظ على فرض القانون وهيبة الدولة وتحقيق الأمن والأستقرار لأهالي المحافظة دون تمييز”.

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