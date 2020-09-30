الشيخ نواف حاكم الكويت الجديد وإجماع عربي على حكمة الأمير الراحل

2020/09/30 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكويت‭ ‬—‭ ‬بغداد‭ -‬الرياض‭ -‬القاهرة‭ -‬الزمان‭ ‬ ‭ ‬اعلن‭ ‬في‭ ‬الكويت‭ ‬عن‭ ‬تولي‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭ ‬منصب‭ ‬الامير‭ ‬الجديد‭ ‬للكويت‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬أخيه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬امير‭ ‬الكويت‭ ‬السابق‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح‭.‬ وأعلن‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الكويتي‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ ‬أميرا‭ ‬للبلاد‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الأمير‭ ‬عن‭ ‬91‭ ‬عاما‭.‬ وسمّي‭ ‬الشيخ‭ ‬نواف‭ (‬83‭ ‬عاما‭) ‬وليا‭ […]

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