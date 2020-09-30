اغلاق السفارة وقرار الحرب

2020/09/30 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام لا تزال حاضرة وطريّة في ذهن الامريكان وحساباتهم، التجربة المريرة في الهجوم على السفارة الأمريكية في طرابلس وقتل السفير من مليشيات مختلطة بعد سقوط نظام القذافي في ليبيا.وانطلاقاً من هذا الهاجس فإنّ الامريكان يتوقّعون حدوث أيّ شيء في العراق الذي يضم مليشيات منضبطة وغير منضبطة أضعاف مايوجد في ليبيا.لكن هناك […]

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