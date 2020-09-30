من هو أمير الكويت الجديد؟ ومن هو الأمير الراحل؟

2020/09/30 | 01:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عايش‭ ‬أمير‭ ‬الكويت‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬الأحمد‭ ‬الجابر‭ ‬الصباح،‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬91‭ ‬سنة،‭ ‬أخطر‭ ‬أزمات‭ ‬بلاده‭ ‬والمنطقة،‭ ‬وخط‭ ‬مسيرة‭ ‬سياسية‭ ‬حافلة‭ ‬بالأحداث‭ ‬التاريخية‭ ‬والوساطات‭ ‬جعلته‭ ‬‮«‬عميد‭ ‬الدبلوماسية‮»‬‭ ‬و»حكيم‭ ‬العرب‮»‬‭.‬ وحتى‭ ‬قبل‭ ‬تسلّمه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬قضى‭ ‬الشيخ‭ ‬صباح‭ ‬عقودا‭ ‬في‭ ‬أروقة‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬والسياسة‭ ‬في‭ ‬عهدي‭ ‬أخيه‭ ‬غير‭ ‬الشقيق‭ ‬الأمير‭ ‬الراحل‭ ‬الشيخ‭ ‬جابر‭ ‬الصباح‭ ‬وابن‭ ‬عمه‭ […]

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