مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري للمعارك في كاراباخ

2020/09/30 | 01:27 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتيبة النعيمي ..طائر يحلّق بموسيقى الشرق في سماء أوروبا

عزفه الفريد على آلة الكمان جعل الجمهور الأوروبي يقبل على الموسيقى الشرقية، إنه الموسيقار العراقي المغترب في بلجيكا قتيبة النعيمي الذي قدمها في أمسية ضمن مهرجان أيام الموسيقى العربية بدورته الرابعة،

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