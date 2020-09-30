إعلان الحداد الرسمي يوم غد الأربعاء برحيل أمير دولة الكويت

2020/09/30 | 01:27 - المصدر: الصباح

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بغداد/ الصباح

اعلنت الحكومة إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء العراق ليوم غد الاربعاء برحيل أمير دولة الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح.

وفي ما يلي نص البيان:

بـسم الله الرحمن الرحيم

يشارك العراق حكومة وشعباً الأشقاء في دولة الكويت الشقيقة أحزانهم برحيل سمو الأمير صباح الأحمد الجابر الصباح.



وبهذه المناسبة الأليمة، تقرر إعلان الحداد الرسمي العام في عموم أنحاء جمهورية العراق ليوم واحد، الثلاثين من أيلول الجاري.

وفاءً لذكرى الفقيد الكبير، ولمواقفه المشرّفة إزاء العراق والقضايا العادلة، وجهوده في بسط الأمن والاستقرار في المنطقة.

تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وألهم الأشقاء في الكويت صبراً جميلاً.

إنا لله وإنا إليه راجعون

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

29-أيلول-2020

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