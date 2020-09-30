مجلس الأمن يطالب بوقف فوري للقتال بين أرمينيا وأذربيجان

2020/09/30 | 01:58 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة - واع

أعرب أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم إزاء العمليات القتالية الواسعة النطاق في منطقة قره باغ، ودعوا أذربيجان وأرمينيا لوقف إطلاق النار فورا والعودة إلى المفاوضات.

وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع المغلق للمجلس حول الوضع في قره باغ ، أن أعضاء المجلس الـ15 "أعربوا عن قلقهم إزاء التقارير حول العمليات القتالية واسعة النطاق على امتداد خط التماس في منطقة النزاع".

ودان أعضاء المجلس بشدة "استخدام القوة" في قره باغ، وأكدوا دعمهم لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة طرفي النزاع "لوقف القتال فورا، وخفض حدة التوتر، والعودة إلى المفاوضات بدون أي تأخير".

يذكر أن الاجتماع انعقد على خلفية التصعيد العسكري في قره باغ منذ 27 ايلول الجاري، حيث تبادلت أرمينيا وأذربيجان الاتهامات بشن الهجمات العسكرية.

المصدر: RT

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