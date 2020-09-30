السعودية تدعو المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم إزاء تجاوزات إيران النووية

2020/09/30 | 02:04 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة (رويترز) - قال مجلس الوزراء السعودي في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية في وقت مبكر يوم الأربعاء إن المملكة تؤكد على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي موقفا حازما تجاه إيران والتعامل الجاد حيال تجاوزاتها المرتبطة ببرنامجها النووي.تغطية صحفية هشام عبد الخالق - إعداد محمد اليماني للنشرة العربية

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