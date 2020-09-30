السيتي يعزز دفاعاته بصفقة جديدة

2020/09/30 | 02:29 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة - واع

أعلن نادي مانشستر سيتي ، التعاقد مع روبين دياز، قادمًا من صفوف نادي بنفيكا في عقد سيمتد لمدة ست سنوات حنى نهاية موسم 2026 المقبل.

وبات دياز بذلك ثالث لاعب يتعاقد معه مانشستر سيتي هذا الصيف، عقب ضم كلًا من ناثان آكي من بورنموث، وفيران توريس من فالنسيا.

ولم يكشف مانشستر سيتي عن قيمة الصفقة الفعلية، لكن بحسب التقارير الصحفية فإن النادي الإنجليزي دفع لبنفيكا 68 مليون يورو، في حين ذهب نيكولاس أوتاميندي في المقابل للنادي البرتغالي بعقد يمتد لنهاية موسم 2023 المقبل مقابل 15 مليون يورو.

وعلق دياز على انضمامه إلى مانشستر سيتي، حيث قال في تصريحات عبر الموقع الرسمي للنادي: “الحصول على فرصة الانضمام لنادي مثل مانشستر سيتي هي فرصة رائعة بالنسبة لي ولا يمكنني رفضها”.

وأوضح: “إنه لأمر مثير حقًا أن أكون جزءًا من مثل هذا الفريق الموهوب وأن ألعب لمدرب من الطراز العالمي مثل بيب جوارديولا ، الذي لديه سجل حافل في تطوير اللاعبين الشباب مثلي”.

وأردف: “أعتقد أنه يمكنني التحسن هنا ، في ناد يتناسب طموحاته مع طموحاتي وسأبذل قصارى جهدي لتحقيق النجاح والفوز بالألقاب”.

المصدر: كول سبورت

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