"دون تأخير".. مجلس الأمن يطالب بوقف العنف فورا في ناغورنو قره باغ

2020/09/30 | 03:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب مجلس الأمن الدولي، في بيان صدر مساء الثلاثاء، بإجماع أعضائه وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه بـ"وقف فوري للمعارك" المتواصلة لليوم الثالث في ناغورنو قره باغ، الإقليم المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات انفصالية تدعمها أرمينيا.

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