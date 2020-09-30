2020/09/30 | 03:06 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد: عمر عبد اللطيف

اقترحت لجنة الزراعة والمياه والاهوار النيابية انشاء 4 سدود في الناصرية والبصرة للاحتفاظ بمياه شط العرب.



وقال رئيس اللجنة سلام الشمري لـ”الصباح”: ان “العراق عانى من نقص المياه خلال السنوات السابقة بسبب قلة الاطلاقات المائية، مما يستدعي انشاء سدود تمكنه من منع هدر المياه التي يمكن ان يستفيد منها في المستقبل وعدم ذهابها الى الخليج، لا سيما ان السنوات المقبلة قد تنذر بتقليل الاطلاقات المائية نظراً لنقص المياه في الجانب التركي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقترح لإنشاء 4 سدود في الناصرية والبصرة) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقترح لإنشاء 4 سدود في الناصرية والبصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).