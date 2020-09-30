الكشف عن بوستر وموعد عرض الهيبة الرد

2020/09/30 | 03:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف النجم السوري تيم حسن عن البوستر الأول لمسلسل “الهيبة – الرد” الذي كان أرجئ عرضه من شهر رمضان المبارك بسبب عدم تمكّن طاقمه من إنجازه على خلفية فيروس كورونا.وأرفق حسن البوستر الذي نشره في تغريدة على حسابه في “تويتر”، بعبارة “1 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020″، وهو ما فُهِم أنّه موعد العرض […]

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