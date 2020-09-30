جثمان أمير الكويت يصل إلى البلاد الأربعاء

2020/09/30 | 03:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مصادر إعلامية كويتية رسمية أن جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح، يصل الكويت الأربعاء قادما من الولايات المتحدة.وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا): “يصل إلى أرض الوطن يوم الأربعاء 13 صفر 1442هـ الموافق 30 سبتمبر 2020م، الجثمان الطاهر لفقيد الوطن المغفور له بإذن الله تعالى صاحب السمو أمير البلاد الراحل صباح الأحمد الجابر […]

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