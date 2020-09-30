بغداد تكشف نتائج مفاوضات خاضها الكاظمي لمنع إغلاق السفارة الأمريكية

2020/09/30 | 04:02 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرهاجم رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، جهات لم يسمها واتهمها بمحاولة إشعال حرب في العراق، مشددًا أن "قرار الحرب والسلام بيد الدولة فقط".

هاجم الكاظمي جهات واتهمها بمحاولة إشعال حرب في العراق على الرغم من رفض واشنطن وطهران لذلك

وقال الكاظمي خلال جلسة الحكومة، الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر، إن "تحدياتنا كبيرة بسبب كورونا وانهيار أسعار والوضع الاقتصادي، وهناك تداعيات أخرى تتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني".

وأضاف الكاظمي، أن "هناك من يدّعون أنهم عراقيون ويعملون على تحويل أرض العراق إلى ساحة للصراع، والجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية أعلنتا أنهما لاتريدان أن يكون العراق ساحة للصراع"، مشددًا بالقول "نرى جماعات بعيدة كل البعد عن المسؤولية الوطنية تعتقد أنها تمتلك قرار الحرب والسلام، لكن قرار الحرب والسلام تمتلكه الدولة فقط".

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وتابع رئيس الحكومة، أن "هناك هجمات مستمرة بالصواريخ، وآخرها كان يوم أمس وأدى إلى استشهاد خمسة أشخاص من أهلنا وعوائلنا، ما دعا المؤسسات والهيئات الدبلوماسية إلى التفكير بغلق سفاراتها، وأولها الولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك الاتحاد الأوروبي، وهذا الموقف ليس موجهًا ضد الحكومة العراقية، بل ضد ظروف البلد"، مشيرًا إلى أن "إغلاق السفارات يعني عدم التعاون مع الدول في الجوانب الاقتصادية والثقافية والعسكرية، في ظل تحديات كبيرة يواجهها العراق".

كما أشار الكاظمي، إلى أن "الرئيس الأمريكي أعلن خلال زيارتنا إلى واشنطن، انسحاب القوات الأمريكية من العراق وبصورة علنية، وبيان الحوار الاستراتيجي كان واضحًا وتضمّن الانسحاب من جميع القواعد العسكرية العراقية والانتشار خارج العراق".

من جانبه، قدم الناطق باسم رئيس الحكومة أحمد ملا طلال تفاصيل أكثر عن ما دار في الكواليس بين الجانب الأمريكي والحكومة، مبينًا خلال مؤتمر صحافي عقده في القصر الحكومي أن "الولايات المتحدة الأمريكية لم تتخذ قرارًا رسميًا بإغلاق السفارة، لكن هناك نية وهي تدرس ذلك، في إطار الحرص على أمن بعثتها الدبلوماسية".

وقال ملا طلال، أن "الحكومة العراقية تتفهم ذلك، وهي ملتزمة بحماية البعثات الدبلوماسية، وقد اتخذت إجراءات عديدة في هذا الصدد"، محذرًا من "تداعيات كارثية في حال إغلاق السفارة الأمريكية ومغادرة بعثات دبلوماسية أخرى".

وأضاف المتحدث باسم الكاظمي، "ما قد يحدث ربما يذكرنا بمفاصل مهمة مر بها المجتمع العراقي مطلع التسعينيات وبداية الألفية الثانية"، في إشارة إلى الحصار الاقتصادي الذي تعرض له العراق بعد اجتياح الكويت، مشددًا أن "الأطراف الخارجة عن القانون التي تحاول اختطاف قرار الدولة وتخالف رؤى غالبية القوى الوطنية العراقية، هي من تتحمل مسؤولية تلك التداعيات".

قال ملا طلال إن الكاظمي قطع أشواطًا وحقق "نتائج إيجابية" في مساعي منع إغلاق السفارة الأمريكية

كما أشار، إلى "جهود كبيرة بذلها رئيس الحكومة والوزراء المختصون لأجل منع اتخاذ قرار بإغلاق السفارة الأمريكية أو مغادرة بعثات دول أخرى، وإقناع الولايات المتحدة بخطورة هذه الخطوة"، مبينًا أن "الحكومة العراقية قطعت شوطًا طويلاً لأجل الحصول على قرار إيجابي بهذا الخصوص من واشنطن والدول الأوروبية، والدور الآن على القوى والوطنية والفعاليات الاجتماعية لتجنيب العراق تداعيات أية خطوة من هذا النوع قد تقدم عليها أية دولة مؤثرة، وما قد يجر العراق إلى ما لا يحمد عقباه".

وأكد ملا طلال، أن "الحكومة مستمرة بجهود فرض الأمن والاستقرار"، موضحًا أن "الولايات المتحدة دولة صديقة ولنا معها مصالح كبيرة، والعراق حريص على استمرار هذه العلاقة وفق المصالح المشتركة".

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