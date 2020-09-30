مادة الكريستال تنتشر وتفتك في شباب العراق

2020/09/30 | 04:02 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /سرى جياد/ لم يكن العراق يعرف المخدرات سابقا لكن بعد الاحتلال ومع مرور السنين اخذت طريقها إلى الشباب مستهدفة فئات عمرية شابة تتراوح من 15 و39 وسرعان ما انتشرت في عموم البلاد وأصبح هناك الكثير ممن يتاجرون بها ومن يتعاطونها.في حديثنا عن هذا الموضوع قال الدكتور فاضل الغراوي عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان […]

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