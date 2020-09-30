نتنياهو يكشف عن مصنع صواريخ لحزب الله قرب مطار بيروت

2020/09/30 | 04:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو امس الثلاثاء، اتهاماً لحزب الله اللبناني ، بامتلاك مصنع أسلحة سرّي، يقع بجوار محطة للغاز قرب مطار بيروت، وحذّر من مأساة جديدة إذا انفجر، مشابهة لفاجعة المرفأ.وفي خطاب ألقاه عن بعد، أمام الجمعية العامة للأمم المتّحدة في نيويورك، عرض نتنياهو خريطة لما وصفه بـ”مصنع أسلحة سري” […]

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