الثقافة المصرية بين عهدين الأوضاع الثقافية فى مصر منذ ثورة يوليو 1952 حتى نهاية عصر مبارك. - صلاح السروى

2020/09/30 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صلاح_السروى لقد ارتكز النظام السياسى فى الحقبة الناصرية على أساس شعبى واسع, تمثل فيما سمى ب"تحالف قوى الشعب العامل"، المتكون فى الأساس من قادة الاتحادات العمالية والفلاحية, وممثلى الطبقة الوسطى، من كبار رجال الادارة وقادة الجيش وأجهزة الأمن.



وعلى الرغم من أن الغلبة، فى هذا التحالف، كانت لكبار البيروقراطيين ورجال الأمن، فلقد كان التعبير السياسى، لهذا النظام، يتواءم بوضوح، مع المطالب والاحتياجات الشعبية الأوسع ......





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