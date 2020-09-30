الشّعرُ عِلْمَاً.. - حكمت الحاج

2020/09/30 | 04:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حكمت_الحاج الشعر والعلم..! هل هما متضاربان؟ لماذا يبدوان لنا كحقلين متوازيين لا ولن يلتقيا أبدا؟حسناً..



إنهما مثل ضدين أبديين.



ولكن آخر الأبحاث في العلاقة ما بين المجالين، الشعر والعلم، تقول إنهما كانا متشابكين متداخلين منذ فترة طويلة.



في مسرح راوندهاوس، في حزيران/ يونيو لسنة 2016، ألقى الشاعر روبن لامبول* بأداء دراماتيكي رائع قصيدته الشهيرة عن علاقة الشعر بالعلم والدين.



وأظهر في صراخ موحٍ وصوت مسرح ......





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