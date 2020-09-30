7 قيد التحقيق و19 في السجن.. عقوبات للضباط

2020/09/30 | 04:33 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرأعلن أحمد ملا طلال المتحدث باسم رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، اعتقال عدد من مطلقي الصواريخ ضد البعثات والمنشآت، فيما كشف عن اعتقال ضباط شهدت مواقع مسؤولياتهم عمليات وهجمات سابقة.

وقال ملا طلال خلال مؤتمر صحافي عقده في القصر الحكومي، الثلاثاء 29 أيلول/سبتمبر، تعليقًا على الهجوم الصاروخي الذي أودى بعائلة تسكن منزلاً قرب مطار بغداد، إن "ما حدث جريمة بشعة قامت بها أطراف لا تريد للبلاد الاستقرار، وتبعث رسائل سلبية تختلف عما تريده الحكومة والقوى الوطنية، وهذه الرسائل موجهة للمجتمع الدولي، وتفضح دور هذه الأطراف".

وأكد ملا طلال، أن "الحكومة اتخذت الكثير من الإجراءات لمواجهة هجمات الصواريخ والخروقات التي تقوم بها تلك الأطراف، ومنها اعتقال 19 ضابطًا وآمر وحدة بعد انطلاق صواريخ من قواطع عملياتهم في أوقات سابقة".

وبيّن المتحدث باسم الكاظمي، أن "رئيس الحكومة شكل فريق تحقيق بعد حادثة الرضوانية فورًا، وقد توصل الفريق إلى مسؤولية ثلاثة ضباط وأربعة من مسؤولي وكالات أمنية ساندة للقوات الأمنية، وهم قيد التوقيف ويخضعون للتحقيق لإهمالهم الواجب".

وشدد ملا طلال، أن "القائد العام للقوات المسلحة مستمر بهذا النهج، ومصير كل القيادات التي تتخاذل عن أداء واجباتها هو قانون العقوبات العسكرية"، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن القوات الأمنية اعتقلت "عددًا من مطلقي الصواريخ".

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