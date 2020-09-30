2020/09/30 | 05:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تهدد المعارك في إقليم، ناغورنو قره باغ، المتنازع عليه بين أذربيجان وقوات انفصالية تدعمها أرمينيا، بحدوث "حرب شاملة" في المنطقة، بحسب تقرير لوكالة رويترز.

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