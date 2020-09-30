الكويت تودع الحاكم الخامس: وفاة صباح الصباح عن (91) عاماً

2020/09/30 | 06:24 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيترجل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الحاكم الخامس لدولة الكويت منذ استقلالها عام 1961، عن عمر ناهز 91 عاماً.واستمد فقيد الأمة الكويتية احترام الجميع، ليس خليجياً فحسب بل حتى عربياً ودولياً، حد وصفه أمير الإنسانية، لجهوده الحثيثة لرأب الصدع، وتقريب وجهات نظر أشقائه في كل مكان، ومحاولاته المستمرة إصلاح الأوضاع في عدد من النزاعات.وتتضح بصمات الشيخ صباح، الذي تسلم مقاليد الحكم في بلاده عام 2006، أكثر في البيت الخليجي، وسعيه المستمر لدفع عجلة الحوار، منذ فرض السعودية والإمارات والبحرين ومعهما مصر حصاراً على قطر في 5 حزيران 2017.ويستذكر الجميع مواقفه وتصريحاته وجولاته، ومبعوثيه، الذين جابوا العواصم الست، حاملين رسائل سلام، بحثاً عن مخرج للأزمة التي هزت أركان مجلس التعاون الخليجي. وتشكلت معالم شخصية الشيخ صباح وخبرته الدبلوماسية، بعد إمضائه 4 عقود من الزمن وزيراً للخارجية، قبل أن يترأس الحكومة عام 2003، ويظل في المنصب إلى حين تنصيبه أميراً.

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